Главу НАО Юрия Бездудного избрали секретарем реготделения "Единой России"

СВР: США стремятся сохранить присутствие в Сирии и не допустить стабилизации обстановки

В сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки также говорится, что Вашингтон активно участвует в незаконной торговле нефтью с северо-востока Сирии

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