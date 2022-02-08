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Главу НАО Юрия Бездудного избрали секретарем реготделения "Единой России"

На этом посту он сменил Дениса Гусева

ТАСС, 8 февраля. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный избран секретарем регионального отделения "Единой России", сообщил ТАСС руководитель регионального исполкома партии Виталий Кожевин.

"Состоялась конференция ненецкого регионального отделения партии, где Юрий Васильевич [Бездудный] единогласно был избран секретарем регионального отделения партии", - сказал Кожевин.

Ранее ненецкое отделение возглавлял Денис Гусев, который является сенатором РФ от Ненецкого автономного округа.

Теги
РоссияНенецкий автономный округБездудный, Юрий ВасильевичГусев, Денис Владимирович
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