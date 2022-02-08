Главу НАО Юрия Бездудного избрали секретарем реготделения "Единой России"

ТАСС, 8 февраля. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный избран секретарем регионального отделения "Единой России", сообщил ТАСС руководитель регионального исполкома партии Виталий Кожевин.
"Состоялась конференция ненецкого регионального отделения партии, где Юрий Васильевич [Бездудный] единогласно был избран секретарем регионального отделения партии", - сказал Кожевин.
Ранее ненецкое отделение возглавлял Денис Гусев, который является сенатором РФ от Ненецкого автономного округа.