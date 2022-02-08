Захарова: РФ зеркально ответит на любые действия властей ФРГ в отношении российских СМИ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия зеркально ответит на любые действия германских властей в отношении российских медиа, работающих в ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном во вторник интервью RT.

"Если власти Германии пойдут по пути эскалации ситуации, они увидят зеркальный ответ - эскалацию ситуации. Но если власти Германии пойдут по пути снижения напряженности, поиска каких-то взаимоприемлемых развязок, они увидят зеркальный же ответ. Мы ответим так же", - приводятся ее слова в телеграм-канале RT.

При этом дипломат подчеркнула, что Москва сделает все, чтобы вернуться к нормальному, уважительному диалогу.

3 февраля в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт "Дойче велле" в России. Среди прочих ответных мер предполагается "аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро "Дойче велле", запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.