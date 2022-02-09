Лавров 10 февраля обсудит с главой МИД Британии евробезопасность

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 10 февраля на переговорах в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Британии Элизабет Трасс. Она посетит Москву с рабочим визитом. В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику, конечно, европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - указала дипломат.

Ранее Форин оффис сообщил, что Трасс вылетает в Москву 9 февраля, чтобы встретиться с российским коллегой и обсудить дипломатическое разрешение кризиса вокруг Украины. В сообщении также отмечалось, что глава британского дипведомства в ходе рабочей поездки намерена посетить МГУ.

Переговоры с председателем ОБСЕ

Лавров 15 февраля встретится с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау. "В повестке дня переговоры по широкому спектру деятельности ОБСЕ, по работе организации на текущий 2022 год, - сказала Захарова. - Россия последовательно выступает за повышение эффективности ОБСЕ и возрождение присущего ей духа Хельсинки, восстановление доверия между государствами, поиск компромиссов и многие другие замечательные традиции, которые были тогда заложены".

Как указала Захарова, для России "принципиально важно", чтобы государства, состоящие в организации, одинаково понимали принцип неделимости безопасности и соответствующим образом выполняли взятые на себя обязательства "не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств". Этот принцип был закреплен в документах саммитов ОБСЕ, Хартии европейской безопасности 1999 года и Астанинской декларации 2010 года.

По словам официального представителя МИД, также предполагается рассмотреть роль ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Нагорном Карабахе, Приднестровье и ее участие в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. "С российской стороны внимание будет обращено, в том числе на проблемные моменты в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и контактной группе, в которой представители ОБСЕ и России оказывают содействие сторонам конфликта. Киеву, Донецку и Луганску, в реализации минского Комплекса мер", - отметила дипломат.

Она также добавила, что на встрече после многолетнего перерыва состоится обсуждение актуальных вопросов двусторонней российско-польской повестки.

Встреча с членами комитета АСЕАН

Кроме того, Лавров проведет 17 февраля рабочую встречу с послами - членами московского комитета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам реагирования на современные вызовы и угрозы. "17 февраля состоится рабочая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с послами - членами московского комитета АСЕАН. Мероприятие будет сфокусировано на реализации решений прошедшего в октябре 2021 года юбилейного саммита Россия - АСЕАН по случаю 30-летия отношений", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ходе встречи "планируется осбудить шаги по наращиванию стратегического партнерства с ассоциацией в политической, торгово-экономической, социально-культурной областях".

Также Захарова подчеркнула, что особое внимание планируется уделить вопросам совместного реагирования на современные вызовы и угрозы, в том числе в эпидемической сфере. "Предстоит обменяться мнениями по ряду актуальных тем международной и региональной повестки, включая укрепление роли асеаноцентричных объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавила она.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.