Глава МИД Великобритании прибыла в Москву

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду прибыла в Москву. Об этом сообщили в британском посольстве в РФ.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице британского диппредставительства в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стороны на переговорах 10 февраля в Москве обсудят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности.

Кроме того, ожидается, что в ходе визита глава МИД Британии посетит МГУ, где будет присутствовать "на занятиях по физике и математике, которые способствуют формированию нового поколения лидеров в области науки", что служит "общим интересам России и Великобритании".