МИД РФ: предметом переговоров с НАТО должно быть прекращение создания рисков с ее стороны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Переговоры России и НАТО должны, прежде всего, затрагивать прекращение создания рисков для других государств со стороны альянса, в том числе для России. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Бюджеты, которые выделяются и на расширение инфраструктуры, и на наращивание вооруженных сил НАТО у наших границ - это миллиарды долларов. Это все еще связано с гонкой вооружений, и, помимо всего прочего, захватывает те сферы, которые были достаточно стабильными. Соответственно, мы и поставили все эти вопросы [о гарантиях безопасности]. И особенно последние события, последних недель, месяцев, говорят о том, что постановка этих вопросов и оправдана, и справедлива со стороны России. Предмет переговоров должен быть в том, чтобы НАТО прекратила создавать риски для других государств, в частности для нашей страны", - сказала она.

Захарова также добавила, что намерения НАТО расширять свои границы и наращивать военные силы на восточном фланге - это планы, которые реализуются на протяжении десятилетий. "Активно эксплуатируется миф о российской угрозе. Все это придумывается, обрастает несуществующими данными. И при этом упорно продвигает НАТО свою военную инфраструктуру, расширяет масштаб учений, усиливает контингенты в странах восточной Европы. Вот ровно эти действия поставили перед нами вопрос <…> о гарантиях безопасности", - отметила она.

В конце 2021 года Россия предложила США и НАТО заключить два договора, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток и ограничения на размещение в Европе наступательных вооружений. Вашингтон и Брюссель 26 января 2022 года передали Москве письменные ответы на эти предложения. Они не были опубликованы, однако известно, что Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления дальнейших переговоров.

В Госдепартаменте 1 февраля заявили, что США получили от РФ реакцию на свои ответы, но в Москве опровергли это: как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "там возникла путаница", а российская сторона поделилась с американской соображениями по другой проблематике.