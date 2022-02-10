Захарова назвала визит главы МИД Великобритании в Москву подарком ко Дню дипломата

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя то, что поездка министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву совпала с Днем дипломатического работника, назвала этот визит "подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии" к этому празднику.

"Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня непосредственно на рабочем месте - переговоры с британскими партнерами", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Трасс прибыла в среду в Москву с официальным двухдневным визитом, где у нее состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Захарова ранее сообщила, что 10 февраля на переговорах в Москве министры обсудят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности. В британском посольстве в Москве указали, что Трасс намерена поднять тему Украины.

В посольстве Соединенного Королевства также сообщили, что глава британского МИД посетит МГУ, где будет присутствовать "на занятиях по физике и математике, которые способствуют формированию нового поколения лидеров в области науки", что служит "общим интересам России и Великобритании".