Переговоры Лаврова и главы МИД Британии начались в достаточно сдержанной атмосфере

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ начал переговоры со своей британской коллегой Лиз Трасс, которая находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. Главы МИД обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью.

В России 10 февраля отмечается День дипломатического работника, о чем вспомнила и сама Трасс в начале мероприятия. Сейчас от министров как никогда требуется проявить настоящее искусство дипломатии, чтобы добиться взаимопонимания при сильно расходящихся позициях.

Встреча проходит в историческом особняке российского дипведомства на Спиридоновке в этот раз без представителей прессы из-за сложной эпидемической ситуации. Стоит отметить, что по этой же причине визит главы Форин оффиса в Россию вообще оказался под угрозой: всего полторы недели назад стало известно, что она заразилась ковидом. Впрочем, министры беседуют без масок, в то время как члены обеих делегаций почти в полном составе носят эти средства защиты. Журналисты смогут посмотреть пресс-конференцию по итогам переговоров в онлайн-формате.

Примечательно, что Лавров предпочел не пользоваться услугами переводчика. "Тут все понимают", - сказал министр, предложив своей британской коллеге продолжить английскую речь без пауз.

Трасс также сообщила, что утром перед переговорами успела побывать в МГУ, где увидела "выдающихся российских математиков в действии".