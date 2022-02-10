Песков заявил, что точной даты нового разговора Путина и Макрона нет

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона может быть согласован в самое ближайшее время, но пока точной даты нет. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

"Можно предположить, что в самое ближайшее время такой разговор может состояться, ибо они в Москве договорились, что после того, как вот этот раунд контактов будет завершен, они сверят часы", - сказал Песков. "Пока такой точной даты нет. Но это очень быстро может появиться в графике", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, как скоро такие контакты могут быть согласованы, Песков отметил, что "сейчас очень динамичный период дипломатических усилий, поэтому все согласовывается очень быстро". "При необходимости это может быть и до конца недели, и в выходные, и в начале следующей", - добавил он.

Днем ранее представитель Кремля сообщил журналистам, что Путин пока не обсуждал с Макроном результаты визита президента Франции на Украину.

Макрон 7 февраля прилетел в Москву на переговоры с российским лидером, встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день он вылетел из Москвы в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ и внутриукраинский кризис.

На совместной пресс-конференции с Путиным французский лидер пообещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве вопрос о выполнении минских соглашений и постарается донести до украинского лидера основные моменты обсуждения с Москвой гарантий в сфере безопасности и обеспечения стабильности в Европе. После беседы с украинским коллегой Макрон заявил о намерении провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.