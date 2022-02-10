Россия и Армения согласовали проект соглашения о работе по информационной безопасности

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Армения согласовали на экспертном уровне проект соглашения о сотрудничестве по обеспечению информационной безопасности, сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совета Безопасности (СБ) РФ.

"В Ереване состоялись российско-армянские межведомственные консультации по проблематике обеспечения информационной безопасности. <...> По итогам консультаций на экспертном уровне согласован проект двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отметили в Совбезе, состоялся предметный обмен мнениями по всему спектру вопросов российско-армянского сотрудничества в области обеспечения такой безопасности на международных и региональных площадках, а также в двустороннем формате.

"Проведена обстоятельная "сверка часов" по итогам первой субстантивной сессии рабочей группы ООН открытого состава по вопросам в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. Подчеркнута актуальность укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности", - следует из сообщения. Стороны подтвердили важность наращивания усилий на этом направлении в рамках СНГ, ОДКБ, а также ОБСЕ, заключили в российском Совбезе.

В состав российской делегации, которую возглавил заместитель Секретаря Совета Безопасности Олег Храмов, вошли представители аппарата СБ РФ, МИД, Минобороны, Минцифры, Минюста, ФСО, Генпрокуратуры. В состав армянской делегации во главе с руководителем аппарата Совета Безопасности этой страны Айком Петросяном также вошли представители аппарата СБ, МИД, Минобороны, Службы национальной безопасности, Минюста, Министерства высокотехнологической промышленности, Генпрокуратуры и ЗАО "Офис по внедрению инфраструктур электронного управления".