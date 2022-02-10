МИД поддержал проведение в Нижнем Новгороде мероприятий ШОС и БРИКС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал предложение губернатора Глеба Никитина о проведении на территории Нижнего Новгорода мероприятий по линии международных организаций, в том числе ШОС, БРИКС и ЕАЭС, сообщил журналистам в четверг представитель внешнеполитического ведомства в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

"Глеб Никитин <...> обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой рассмотреть Нижний Новгород как площадку для проведения мероприятий по линии СНГ, ЕврАзЭС (прежнее название ЕАЭС - прим. ТАСС), БРИКС и ШОС. У меня есть положительный ответ губернатору Никитину от министра иностранных дел Лаврова", - сказал Малов.

Он отметил, что важную роль в принятии такого решения сыграли изменения, которые произошли в городе в год 800-летия. Сейчас представители региона работают над тем, чтобы представить площадки, на которых возможно проведение в том числе саммитов, культурных или спортивных мероприятий.

"Это не только саммиты, это встречи на высшем уровне, встречи президентов, встречи председателей правительств, это различные сопутствующие мероприятия, которые проходят по линии культуры, по линии спорта. Речь идет о загрузке объектов инфраструктуры Нижнего Новгорода, это однозначно в плюс", - добавил представитель МИД в Нижнем Новгороде.

Малов не исключил, что такие мероприятия могут пройти в Нижнем Новгороде уже в 2022 году. "Так как министр иностранных дел России предельно конкретный человек и раз есть положительное политическое решение, то, возможно, уже в этом году у нас будут мероприятия по линии этих международных организаций", - заключил Малов.