Козак: ответа на вопрос о статусе Донбасса в составе Украины по-прежнему нет

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Стороны переговоров в Берлине не смогли добиться от Киева согласия на прямой диалог с Донбассом. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) по урегулированию украинского конфликта.

"Мы пытались договориться, что на следующем заседании контактной группы начнется диалог о будущем статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины. Не смогли добиться от Украины даже согласия на этот диалог", - сказал он.

Ответа на вопрос о статусе Донбасса в составе Украины по-прежнему нет.

РФ на переговорах в Берлине пыталась добиться ответа на вопрос о статусе Донбасса от Украины, но Киев отказался.

Украина так и не представила в деталях свои планы относительного будущего устройства Донбасса.