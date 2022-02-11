Консульский отдел посольства Казахстана в РФ с 17 февраля возобновит очный прием граждан

НУР-СУЛТАН, 11 февраля. /ТАСС/. Консульский отдел казахстанского посольства в Москве с 17 февраля возобновит личный прием граждан, который был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства.

С 24 января отдел перешел на онлайн-режим работы из-за ухудшившейся ситуации с распространением инфекции в Москве. "С 17 февраля 2022 года консульский отдел возобновляет очный прием граждан по консульским вопросам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что прием граждан ведется по предварительному онлайн-бронированию очереди. "Граждане, записавшиеся на личный прием в период после 24 января, будут приняты в приоритетном порядке при наличии подтверждающей записи талонов", - пояснили в посольстве.