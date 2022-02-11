{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Консульский отдел посольства Казахстана в РФ с 17 февраля возобновит очный прием граждан

С 24 января отдел перешел на онлайн-режим работы из-за ухудшившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве

НУР-СУЛТАН, 11 февраля. /ТАСС/. Консульский отдел казахстанского посольства в Москве с 17 февраля возобновит личный прием граждан, который был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С 24 января отдел перешел на онлайн-режим работы из-за ухудшившейся ситуации с распространением инфекции в Москве. "С 17 февраля 2022 года консульский отдел возобновляет очный прием граждан по консульским вопросам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что прием граждан ведется по предварительному онлайн-бронированию очереди. "Граждане, записавшиеся на личный прием в период после 24 января, будут приняты в приоритетном порядке при наличии подтверждающей записи талонов", - пояснили в посольстве.

Теги
КазахстанРоссияПандемия COVID-19
Срок полномочий полпреда президента в ЮФО продлили до февраля 2023 года
Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин
Читать полностью