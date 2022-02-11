Разговор без "слепых и глухих". Министры обороны РФ и Великобритании встретились в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Встреча глав Минобороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса в Москве прошла в предметном ключе, которого можно ожидать от военных, заявил журналистам в пятницу руководитель британского ведомства.

Обстановка в Европе, заявил Шойгу в начале встречи, становится напряженнее отнюдь не по вине Москвы: "Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но тем не менее видим, что она растет".

ТАСС собрал основное, что известно о первой с 2013 года встрече министров обороны России и Соединенного Королевства.

Если переговоры министров иностранных дел двух стран в четверг, по выражению Сергея Лаврова, стали "разговором немого с глухим", то на встрече глав Минобороны "не было ни слепых, ни глухих". Несмотря на разногласия, Уоллес высказался за укрепление каналов связи с Россией и серьезно воспринял слова Шойгу об отсутствии у Москвы планов "вторгаться на Украину".

Российский министр напомнил, что Соединенные Штаты и НАТО в своих ответах по гарантиям безопасности проигнорировали ключевые требования, и подчеркнул - без решения таких вопросов, как отказ от расширения альянса и возвращение его военной инфраструктуры к границам 1997 года, выстроить прочную архитектуру европейской безопасности невозможно.

Он также предложил Западу внести свой вклад в снижение напряженности, в том числе прекращением "напичкивания оружием Украины", и задался вопросом, для чего Лондон направил в эту страну свой спецназ и до каких пор он будет там находиться. На пресс-конференции после переговоров Уоллес заверил, что никаких планов отправлять спецназ на Украину у британцев нет, а речь идет только о небольшой группе инструкторов. Что касается поставок оружия, то Лондон, по его словам, поставляет Киеву только "оборонительные, тактические" вооружения.

Глава британского Минобороны согласился с важностью выполнения минских соглашений (правда, как выяснилось в четверг, Москва и Лондон трактуют их по-разному), но повторил позицию Запада, что каждая страна (а значит, и Украина) свободна выбирать, в какой военный альянс ей вступить.

Уоллес также отметил, что серьезно относится к словам Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова об отсутствии у России планов вторгаться на Украину. "Но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]", - оговорился он.

Разморозка военных связей

Уровень российско-британского военного сотрудничества в последние годы "близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус", констатировал Шойгу. Однако ситуация может измениться - в Минобороны РФ по итогам встречи заявили о готовности рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия с Великобританией по военной линии, замороженного с 2014 года. Министры достигли понимания относительно продолжения контактов и подчеркнули важность поддерживания связи для предотвращения инцидентов и снижения рисков непреднамеренных контактов, добавили в ведомстве.

Как выразился Уоллес, "понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи намного лучше, чем не иметь ничего".

Это не единственная линия двусторонних отношений, в которой возможны позитивные изменения: накануне Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс сообщил о готовности Москвы возобновить работу межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетического диалога высокого уровня, замороженную восемь лет назад.

Конструктивно и откровенно

Министры обороны РФ и Великобритании встретились впервые с 2013 года, когда в последний раз прошли переговоры двух стран в формате "два плюс два". Тогда российское военное ведомство уже возглавлял Шойгу, а вот в Соединенном Королевстве с тех пор руководители оборонного министерства сменялись уже четыре раза.

При этом инициатива исходила от британцев - именно Уоллес 17 января объявил, что пригласил российского министра в Лондон. Однако встреча состоялась в Москве, куда Шойгу пригласил британского коллегу 21 января.

По оценке Уоллеса, в итоге "это была конструктивная и откровенная дискуссия", в которой "совершенно не было ни слепых, ни глухих". Он выразил надежду, что она будет способствовать деэскалации ситуации в Европе, несмотря на сохранение разногласий между Россией и Западом.