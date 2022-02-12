Эксперт: баланс сил со времен Мюнхенской речи Путина изменился, а НАТО это не учитывает

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Баланс сил в мире со времен Мюнхенской речи 2007 года президента России Владимира Путина поменялся, теперь Москва в состоянии требовать изменения ситуации в сфере безопасности в Европе, однако НАТО это не учитывает и продолжает проводить провокационную политику. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

"Некоторых наблюдателей на Западе застали врасплох недавние требования России относительно Украины, НАТО и интересов национальной безопасности России. Я понятия не имею, где все эти люди были последние тридцать с лишним лет", - сказал он, отметив, что суть нынешних предложений России в сфере безопасности уходит корнями еще в начало 90-х годов XX века.

Кузник напомнил, как в феврале 1990 года Джеймс Бейкер, занимавший тогда пост госсекретаря США, дал советскому лидеру Михаилу Горбачеву "железобетонные" устные гарантии о нерасширении НАТО на восток, если СССР согласится на объединение Германии, после чего подобные заверения повторили и другие руководители на Западе. "Горбачев, конечно же, был наивен, если предполагал, что западные лидеры действовали из лучших побуждений, хотя есть свидетельства того, что некоторые все же и действовали", - отметил американский профессор, подчеркнув, что руководство США очень быстро начало отход от этих обещаний.

По его словам, уже в тот момент "даже всегда уступчивый [Борис] Ельцин (президент России в 1991-1999 годах - прим. ТАСС) высказывал обеспокоенность перспективами расширения НАТО". "Однако Россия переживала период экономической, социальной и военной слабости, и США и их союзники по НАТО чувствовали, что могут беззаботно игнорировать протесты России", - отметил Кузник. В частности, в тот период "НАТО в одностороннем порядке действовала на Балканах" и "всерьез начала расширяться в 1999 году".

Сменивший Ельцина на посту президента РФ Владимир Путин, по мнению американского профессора, вначале "питал надежду на дружественные отношения с Западом". В частности, как напомнил Кузник, Путин был первым иностранным лидером, позвонившим после терактов в США 11 сентября 2001 года американскому президенту Джорджу Бушу - младшему. "Он оказал поддержку усилиям США в Афганистане", - отметил эксперт. "Но на его дружбу не ответили взаимностью: США расторгли договор о ПРО в 2002 году и вторглись в Ирак на следующий год, несмотря на решительный протест со стороны России и других стран", - подчеркнул директор Института ядерных исследований. "Расширение НАТО, которая включила в своей состав еще семь бывших стран Варшавского договора и бывших советских республик в 2004 году, еще больше подлило масла в огонь", - добавил он.

Мюнхенская речь и изменение баланса сил

"Путин публично дал волю своему растущему возмущению экспансией и агрессией США и НАТО в своей речи 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференцию по безопасности, бросив тем самым вызов дальнейшему посягательству Запада на интересы России в сфере национальной безопасности", - заявил Кузник. В частности, как обратил внимание американский профессор, российский лидер тогда "осудил политику однополярности со стороны США", "отверг разнузданный американский милитаризм в условиях этого предположительно однополярного мира" и "обвинил США в размещении дестабилизирующих систем ракетной обороны в Европе, а также в милитаризации космоса".

Однако, по мнению Кузника, тогда, "в 2007 и 2008 годах, Россия еще не была в том положении, когда она могла сделать что-то с существовавшим перекосом в сфере безопасности в Европе". "Сегодня баланс и соотношение сил изменились", - убежден он. "Однако провокационная политика НАТО не учитывает эти изменения, что отражается на примере катастрофического свержения [Муаммара] Каддафи в Ливии, 20-летней войны в Афганистане и новой враждебности по отношению к Китаю", - считает эксперт.

"Настойчивость НАТО по поводу того, чтобы дверь в НАТО для Украины и Грузии оставалась открытой, вкупе с другими инициативами альянса, которые загнали Россию в угол, а также опасные и провокационные ответы самой России создали наиболее пугающий глобальный кризис из всех, что мир видел за последние 60 лет", - заявляет Кузник, говоря о сложившейся в настоящий момент ситуации. "Если рациональные лидеры не возьмут верх по обе стороны и не достигнут дипломатического решения, которое будет гарантировать безопасность всех сторон, в том числе России, то я опасаюсь за наше общее будущее", - добавил американский профессор.

Мюнхенская конференция по безопасности

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица в этом году по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что Путин не примет в ней участия ни очно, ни по видеосвязи.

Комментируя это по просьбе ТАСС, бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО (в 2016-2019 годах) Роуз Готтемюллер подчеркнула, что считает странным отсутствие представителей РФ на форуме. "Я нахожу странным то, что Россия решила в этом году не посылать на Мюнхенскую конференцию по безопасности должностных лиц высокого ранга, ведь они в прошлом использовали ее столь видным образом", - сказала она. В 2012-2016 годах Готтемюллер являлась заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности и возглавляла команду американских переговорщиков, которые вместе с российскими коллегами выработали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В последнее время она преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков. В прошлом году он проводился в онлайн-формате и длился всего около трех часов.

15 лет назад, в 2007 году, на форуме с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом реалий и угроз того времени и неприемлемости однополярной модели в современной политике.