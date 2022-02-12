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В Пензенской области уволилась первый замминистра ЖКХ после ненадлежащей уборки снега

Губернатор Олег Мельниченко заявил, что в случае несоответствия должности кадровые решения будут приниматься и впредь

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Татьяна Николаева написала заявление об отставке. Губернатор области Олег Мельниченко отметил, что решение было принято после того, как Николаева не справилась с работой по наведению порядка на внутридворовых территориях Пензы, сообщает пресс-служба правительства региона на своем сайте в субботу.

"Я предупреждал, за неудовлетворительную работу по санитарной очистке города, по поддержанию в нормальном состоянии внутридворовых территорий будут приниматься организационные решения. К сожалению, с задачей она не справилась и сегодня написала заявление об отставке", - цитирует пресс-служба Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что в случае, если "кто-то не будет вписываться" в его требования, "те будут уходить в отставку".

Ранее в администрации Пензы прошло совещание, на котором в том числе обсуждалось содержание городских территорий в зимний период. Тогда стало известно, что с начала 2022 года на управляющие компании составили 154 акта за ненадлежащую очистку придомовой территории, крыш - от наледи и сосулек. Акты направили в областное министерство ЖКХ и гражданской защиты населения для привлечения недобросовестных организаций к ответственности. На совещании глава администрации Александр Басенко в связи с обильными снегопадами поручил Финансовому управлению предусмотреть дополнительные средства для районных администраций и МУП "Пензадормост" на уборку и вывоз снега. Перед городским Управлением ЖКХ поставили задачу по мониторингу состояния жилого фонда.

По данным местных СМИ, Николаеву назначили на должность первого заместителя министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в октябре 2021 года. До этого она исполняла обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области.

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