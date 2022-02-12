Захарова заявила, что Западу не нужен повод для введения санкций против России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Западные страны не нуждаются в поводе для того, чтобы ввести санкции против России. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Вывод очевиден, для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим, угрозу санкций", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия уже 10 лет живет "в фазе активных санкций, а до этого были санкции косвенно скрытые в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов".

Кроме этого, Захарова подчеркнула, что Запад вводил санкции, несмотря на то, что многие обвинения в адрес России не были подтверждены. "Все предлоги, как бы опирающиеся на данные разведки западного сообщества, якобы факты, указывающие на совершенные Россией преступления, - ничего из этого никогда не подтвердилось, а санкции были введены", - добавила она.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.