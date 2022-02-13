Эксперт считает, что Шольц поедет в Киев не для ревизии позиций по поставкам оружия

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Москву направится в Киев продемонстрировать солидарность с партнерами в Европе по украинскому вопросу, но Киеву не стоит рассчитывать, что солидарность обернется существенным пересмотром позиций ФРГ по поставкам летального оружия на Украину. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам эксперта, главная задача намеченной на понедельник рабочей поездки Шольца в Киев - "продемонстрировать солидарность" в рамках общеевропейского и американского подхода к украинскому вопросу. Важно показать, что Германия выступает за территориальную целостность и независимость Украины, а также наметить пути для снижения напряженности непосредственно в двусторонних отношениях. "В Киеве многие считают, что Германия не оказывает достаточной поддержки Украине, не поставляет вооружение, которое Киев хочет получить, и не отказывается от "Северного потока - 2", несмотря на все возражения украинской стороны. Более того, Берлин оказывает давление на Киев в плане выполнения минских соглашений, то есть отношения между Германией и Украиной не такие простые, - продолжил Кортунов. - Поэтому разговор в Киеве тоже будет не самым легким для немецкого канцлера".

Специалист убежден, что попытки подтолкнуть Германию в вопросе поставок вооружения не дадут сдвигов и на предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского с Шольцем. "Едва ли мы увидим какой-то радикальный или даже сколько-нибудь существенный пересмотр позиций Германии, - подчеркнул он. - Есть определенные принципы, которым следует германская внешняя политика, и поставки летальных вооружений все-таки находятся по ту сторону красных линий. Трудно представить себе, что сейчас что-то такое произойдет, что заставит Берлин свою позицию пересмотреть".

Единственным возможным фактором для некоторой ревизии позиций Берлина могло бы стать, по замечанию эксперта, спровоцированное военное противостояние Украины с Россией, однако Москва на разных уровнях неоднократно исключала возможность инициировать со своей стороны военные действия, указывая, что вся истерия на Западе вокруг этой темы остается, по замечанию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". В этой связи, как указал Кортунов, жизнеспособных вариантов для пересмотра четкой линии Берлина практически нет.

"Нормандский трек"

Собеседник агентства обратил внимание и на предстоящий визит Шольца в Москву, намеченный на вторник. По словам эксперта, переговоры в российской столице будут включать "две повестки" - российскую и германскую."Россия будет снова и снова поднимать тему неделимости европейской безопасности, выяснять, как эту неделимость понимают в Берлине, - продолжил Кортунов. - Канцлер будет обращать внимание российских собеседников на события в центре Европы, исходя из того, что Россия может при определенных обстоятельствах пойти на военную эскалацию [с Украиной]".

Аналитик напомнил, что эти переговоры пройдут по итогам состоявшейся в четверг встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" в Берлине, которая не принесла "никаких позитивных результатов". "И в Киеве, и в Москве результаты этой не очень продуктивной берлинской встречи тоже будут предметом разговора [Шольца с главами государств Украины и России], потому что надо решать, как действовать дальше - проводить еще какие-то раунды встреч на уровне политсоветников, готовить встречу министров иностранных дел или, как считают в Киеве, начинать работу по подготовке следующего саммита "нормандской четверки".

По словам Кортунова, здесь есть "целый веер возможностей". "Немецкая позиция, как правило, всегда предполагала возможность повышения уровня такого рода обсуждения, исходя из того, что встречи на уровне министров могут быть более продуктивными, чем встречи на уровне политсоветников, - отметил специалист. - Но этот вопрос спорный. И я думаю, что здесь действительно сейчас надо сосредоточиться на продолжении работы политических советников. Такая позиция будет также артикулирована Москвой: не имеет смысла говорить о встрече министров, если у нас нет прогресса на уровне политических советников".

Детальный подход

Кортунов сказал, что в настоящий моментов нет никаких сигналов, что будут приняты какие-то документы или достигнуты договоренности между сторонами по итогам встречи в Москве. "Но нюансы важны - будет ли совместная пресс-конференция или не будет, - это отражает и детали переговоров и, в общем, достигнуто или не достигнуто взаимопонимание", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что по итогам встречи в июне в Женеве президент РФ Владимир Путин с американским коллегой Джо Байденом провели раздельные пресс-конференции, в то время как с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посетившим Россию 7 февраля, пресс-конференция у Путина была совместной. "Макрон потом приехал в Париж и сказал, что, по его мнению, Россия в ближайшее время не планирует никакую военную агрессию против Украины. Это вещи довольно существенные", - уверен аналитик.

Шольц посетит Киев 14 февраля, а на следующий день нанесет визит в Москву. Ранее Макрон посетил Москву, где провел переговоры с российским коллегой. Их беседа продолжалась более пяти часов. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ и внутриукраинский кризис.