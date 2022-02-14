МИД РФ: блокировкой активов афганского ЦБ США усугубляют гуманитарный кризис в стране

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вашингтон, блокируя активы Центрального банка Афганистана, фактически усугубляет гуманитарный кризис в стране и чинит препятствия новым властям в Кабуле, пытающимся наладить нормальную жизнь. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В условиях чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в том числе в результате провальной военной кампании США и их союзников по НАТО, Вашингтон фактически усугубляет гуманитарный кризис в Афганистане и чинит препятствия новым властям в Кабуле, пытающимся наладить нормальную жизнь", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, объявленная указом президента США Джо Байдена блокировка активов Центрального банка Афганистана объемом 7$ млрд, хранящихся в США, "вызывает вопрос об искренности заявлений Белого дома о желании помочь стабилизировать обстановку в этой стране".

"Считаем абсурдным резервирование Вашингтоном более половины замороженных активов афганского центробанка для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года. Почему афганский народ, никаким образом не участвовавший в организации этих терактов, должен теперь за них расплачиваться?" - добавила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что заявление американской администрации о том, что она оставляет за собой право на решение о выдаче в качестве помощи афганцам $3,5 млрд из принадлежащих им же денег, "иначе как издевкой над здравым смыслом не назвать".