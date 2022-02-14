В Думе заявили, что постановление по ДНР и ЛНР от ЕР не требует рассмотрения Путиным

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать ДНР и ЛНР, предложенный депутатами от "Единой России", не предусматривает, что после консультаций в МИД этот документ сразу поступит главе государства, для этого потребуется отдельное решение палаты. Такое пояснение в понедельник ТАСС дал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (фракция КПРФ).

"Проект не предусматривает этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли обращение после обсуждения в МИД сразу же направлено президенту. Калашников уточнил, что "пока обращение фактически остается проектом и его снова надо рассматривать" на заседании Госдумы после решения министерства.

Отвечая на вопрос о том, в какие сроки в Думе будут ждать ответа от МИД, если депутаты поддержат предложение единороссов, глава комитета заметил, что "обычно они на это тратят не так много времени". "Но, учитывая, что ситуация меняется, я думаю, что там подойдут по-государственному и какие-то рамки месяца хотя бы будут соблюдены".

Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.

Согласно первоначальному проекту постановления обращение должно быть сразу направлено президенту. Однако в понедельник депутаты-единороссы Виктор Водолацкий и Артем Туров представили свой вариант постановления, согласно которому проект обращения нужно обсудить с МИД, при этом пункт о направлении текста главе государства отсутствует.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы сообщил, что оба проекта будут рассмотрены во вторник на заседании палаты на основе рейтингового голосования - будет принят тот, который наберет больше голосов. По его словам, в случае поддержки варианта единороссов обращение будет изучено в МИД, "после чего можно будет вернуться к его рассмотрению".