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Новый конкурс на должность мэра Симферополя назначили на 11 марта

Конкурс, который должен был пройти 11 февраля, не состоялся из-за недостаточного числа кандидатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Новый конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя назначен на 11 марта, сообщил в среду ТАСС председатель городского совета Виктор Агеев.

Первый конкурс, назначенный на 11 февраля, был признан несостоявшимся из-за недостаточного количества кандидатов.

"На 11 марта [назначен конкурс], сессия прошла уже", - сказал Агеев.

Глава Крыма Сергей Аксенов 30 декабря сообщил, что прежний глава администрации Валентин Демидов подал в отставку, признав свои недоработки на посту. 11 января депутаты приняли его отставку и назначили исполняющим обязанности мэра первого заместителя главы администрации Максима Балахонова.

Теги
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