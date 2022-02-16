Новый конкурс на должность мэра Симферополя назначили на 11 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Новый конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя назначен на 11 марта, сообщил в среду ТАСС председатель городского совета Виктор Агеев.

Первый конкурс, назначенный на 11 февраля, был признан несостоявшимся из-за недостаточного количества кандидатов.

"На 11 марта [назначен конкурс], сессия прошла уже", - сказал Агеев.

Глава Крыма Сергей Аксенов 30 декабря сообщил, что прежний глава администрации Валентин Демидов подал в отставку, признав свои недоработки на посту. 11 января депутаты приняли его отставку и назначили исполняющим обязанности мэра первого заместителя главы администрации Максима Балахонова.