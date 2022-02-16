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Лавров: Россия заинтересована в самостоятельной роли Латинской Америки на мировой арене

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия очень ценит взаимодействие с Бразилией в различных форматах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в самостоятельности Латинской Америки и Карибского бассейна на международной арене. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав Минобороны и МИД РФ и Бразилии в формате "два плюс два", которая впервые проходит в Москве.

Он добавил, что Москва видит центральную роль Бразилии в развитии этого региона. "Мы заинтересованы в самостоятельной роли Латинской Америки и Карибского бассейна на мировой арене, и мы видим, какую ведущую роль, центральную роль, играет Бразилия в обеспечении развития этого важнейшего региона мира", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия очень ценит взаимодействие с Бразилией в различных форматах как по региональной линии, так и в рамках БРИКС, ООН, Группы двадцати.

В среду в Москве также состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБразилияРоссия
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