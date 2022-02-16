Экс-главу администрации Элисты Дмитрия Трапезникова назначили вице-премьером Калмыкии

ЭЛИСТА, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников назначен заместителем председателя правительства Калмыкии. Соответствующий указ подписан в среду главой Калмыкии Бату Хасиковым и размещен на официальном сайте руководителя региона.

Депутаты Элистинского городского собрания (ЭГС) на внеочередном заседании 15 февраля удовлетворили заявление Трапезникова о досрочном сложении полномочий по собственной инициативе.

"Назначить Трапезникова Дмитрия Викторовича заместителем председателя правительства Республики Калмыкия", - говорится в тексте указа.

Как ранее сообщил Хасиков, Трапезников будет курировать реализацию природного и экологического потенциала региона, а также привлекать ресурсы для развития сельского хозяйства. Свою работу в Калмыкии он начал как антикризисный менеджер, который быстро сумел показать свою эффективность и стал решать накопившиеся проблемы Элисты. Поэтому глава Калмыкии считает Трапезникова "хорошим стратегом, умеющим выстраивать деловые отношения".

Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с сентября 2019 года, 3 марта 2020 года был избран на пост сити-менеджера. Трапезникову 40 лет, он родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости Донецкой Народной Республики в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко временно исполнял обязанности главы республики.