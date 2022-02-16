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Путин и Болсонару начали встречу в Кремле без дополнительных антиковидных мер

По итогам переговоров президентов России и Бразилии планируются заявления для прессы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает в Кремле бразильского коллегу Жаира Болсонару.

Беседа проходит без дополнительной социальной дистанции, лидеры разместились в креслах рядом друг с другом. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на встрече планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить международную повестку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами называл такую встречу "хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня".

По итогам переговоров планируются заявления для прессы.

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Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияБолсонару, Жаир
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