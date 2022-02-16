Глава делегации РФ заявил ОБСЕ о тревожной тенденции затягивания нейтральных стран в НАТО

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия наблюдает тревожную тенденцию затягивания нейтральных государств в орбиту НАТО. Это выражается в их совместных учениях и дестабилизирует обстановку, заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на регулярном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

"В последнее время мы видим тревожные тенденции затягивания нейтральных государств в орбиту Североатлантического альянса. Одной из главных форм их сотрудничества остаются совместные учения", - подчеркнул Гаврилов.

Как указал российский дипломат, в маневрах альянса Arctic Challenge регулярно участвуют десятки самолетов стран НАТО и нейтральных государств, при этом используются базы, например, на шведской и финской территории. При этом такие учения явно носят наступательный характер. Так, в прошлом году масштабное учение НАТО Defender Europe 2021 проводилось с подключением внеблоковых стран - Швеции, Финляндии и Австрии. "В ходе крупномасштабных маневров к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Мы это фиксируем", - обратил внимание Гаврилов.

Сомнения у российской стороны также вызывает участие нейтральных государств Евросоюза в Постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO), которое, как было заявлено, призвано укреплять "европейский столп внутри НАТО".

"Все упомянутые тенденции указывают на постепенную интеграцию ряда нейтральных стран Европы в военную деятельность альянса, что объективно дестабилизирует обстановку, в частности, на севере континента, - заметил Гаврилов. - Хотя, если вспомнить историю, даже в самые обостренные периоды "холодной войны" Швеция и Финляндия проводили взвешенную и прагматичную политику так называемого "северного баланса", которая пользовалась заслуженным уважением общеевропейского сообщества".