Гаврилов раскритиковал в ОБСЕ попытку НАТО играть главную роль в евробезопасности

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия категорически не приемлет подход, когда НАТО и ЕС настаивают на их главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на регулярном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Гаврилов обратил внимание, что НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. "Такой подход для нас категорически неприемлем", - заявил российский дипломат.

Как указал Гаврилов, для России было удивительным, что в ответ министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на послания его визави в странах НАТО, ЕС и Швейцарии с просьбой разъяснить их отношение к взятым на них в рамках ОБСЕ обязательствам о неделимости безопасности пришли послания от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга, "которым данное письмо не было адресовано".

"Нас упомянутые ответы не удовлетворили, и мы ожидаем реакций государств-участников в национальном качестве", - подчеркнул Гаврилов. Он пояснил, что обязательства принимались соответствующими странами в их национальном качестве, а не в качестве участников военных блоков или интеграционных объединений.