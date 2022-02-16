Встреча Путина и Болсонару в Кремле завершилась

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина с его бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Кремле завершились, они продолжались около трех часов.

Лидеры вышли к журналистам для итогового заявления.

Как отметил Путин в начале встречи, отношения двух государств, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса, восстанавливаются, показатели товарооборота растут. Президент РФ назвал Бразилию одним из ведущих торгово-экономических партнеров страны в Латинской Америке и выразил надежду, что встреча с Болсонару будет полезной.

Президент Бразилии назвал большой честью приглашение в Россию. Болсонару подчеркнул, что его визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что двусторонние отношения государств имеют хорошие перспективы.