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Визит президента Бразилии в Москву

Встреча Путина и Болсонару в Кремле завершилась

Переговоры продолжались около трех часов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина с его бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Кремле завершились, они продолжались около трех часов.

Лидеры вышли к журналистам для итогового заявления.

Как отметил Путин в начале встречи, отношения двух государств, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса, восстанавливаются, показатели товарооборота растут. Президент РФ назвал Бразилию одним из ведущих торгово-экономических партнеров страны в Латинской Америке и выразил надежду, что встреча с Болсонару будет полезной.

Президент Бразилии назвал большой честью приглашение в Россию. Болсонару подчеркнул, что его визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что двусторонние отношения государств имеют хорошие перспективы.

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Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияВизит президента Бразилии в Москву
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