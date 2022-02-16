Путин сообщил, что у них с Болсонару состоялись обстоятельные и конструктивные переговоры

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару состоялись в среду в Кремле весьма обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам которых принято совместное заявление о развитии сотрудничества.

"Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества", - сказал Путин.

Президент РФ также выразил Болсонару соболезнования в связи с жертвами из-за паводка в Бразилии. "Я знаю, что вчера в Бразилии случилось несчастье - в результате ливневых дождей есть разрушения и погибшие. Я хочу выразить свои соболезнования вам и всему бразильскому народу в связи с этой трагедией и пожелать выздоровления всем пострадавшим", - сказал он.

Жертвами сильных дождей и вызванных ими паводка и оползней в Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро), по последним данным, стали 35 человек. В городе зафиксировано более 170 оползней, пострадали 80 жилых зданий. Власти Петрополиса, где во вторник за шесть часов выпало более месячной нормы осадков, объявили о введении режима ЧС.

В поисковых работах заняты 180 спасателей. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

Болсонару ранее сообщил в соцсетях, что распорядился оказать помощь федерального центра пострадавшим от удара стихии, а также в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных.

Сооружение энергоблоков АЭС в Бразилии

Путин сообщил, что Россия готова участвовать в строительстве новых энергоблоков атомных электростанций в Бразилии, в том числе малых и плавучих.

"Росатом экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. При этом наша корпорация готова участвовать и в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности в наземном и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии", - сообщил российский лидер.

Путин с удовлетворением отметил успешное расширение двусторонней промышленной кооперации и выделил проекты, реализуемые с участием российской корпорации "Силовые машины", по модернизации бразильской гидроэнергетики, а также налаженные компаниями "Северсталь" и "Ависма" поставки компонентов для высокотехнологичных отраслей экономики Бразилии. По его словам, хорошими темпами продвигается сотрудничество в химической промышленности и производстве экологически чистых минеральных удобрений. Президент РФ напомнил, что в 2021 году российские предприятия поставили на бразильский рынок почти 10 млн тонн удобрений на сумму порядка $3,5 млрд.

"Роскосмос и Бразильское космическое агентство работают над реализацией соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС. На территории Бразилии уже построены три станции системы "Глонасс", а также оптико-электронный комплекс по обнаружению космического мусора, есть договоренности о развертывании еще двух дополнительных станций", - добавил Путин.

Президент РФ отдельное внимание уделил развертыванию двустороннего сотрудничества в области медицины и фармацевтики. Он уточнил, что компании "Химрар" и "Биокад" активно продвигают на бразильском рынке лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией и онкологическими заболеваниями. "При поддержке Российского фонда прямых инвестиций ведется работа по локализации производства в Бразилии вакцины "Спутник V", - заключил Путин.

Многополярный миропорядок

Москва и Бразилиа поддерживают многополярность, которая опирается на международное право, сообщил президент РФ. "Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - указал он.

При этом, продолжил Путин, страны твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

Позиции России и Бразилии

Путин заявил, что позиции Москвы и Бразилиа по многим глобальным и региональным вопросам близки или совпадают. "При обмене мнениями по глобальной и региональной проблематике было констатировано, что по многим вопросам позиции России и Бразилии близки или совпадают", - сказал российский лидер.

Кроме того, добавил Путин, поддерживается активный диалог по линии внешнеполитических и оборонных ведомств.