"Единая Россия" приостановила членство депутата в Крыму после сообщений о ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Членство депутата парламента Крыма Игоря Буданова в партии "Единая Россия" приостановлено до выяснения обстоятельств смертельного наезда на пожилую женщину в Симферополе, о котором сообщили СМИ. Об этом сообщается на сайте партии.

В местных СМИ и соцсетях в среду появились сообщения со ссылками на различные источники о том, что во вторник около 19:30 депутат за рулем BMW сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Также сообщалось, что в 2013 году Буданов сбил ребенка и позже признал свою вину. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

"В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат Государственного Совета Республики Крым Игорь Викторович Буданов (фракция "Единой России") совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, Крымское региональное отделение "Единой России" в соответствии с уставом партии приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В сообщении также приводятся слова главы крымских единороссов, председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова: "такое поведение для депутата возмутительно. Это вопиющий случай - сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства. Сейчас членство в "Единой России" Игоря Буданова приостановлено. В дальнейшем, если в суде будет доказана его вина, будет решаться вопрос об его исключении из партии".

Согласно информации на сайте Госсовета Крыма, 45-летний Буданов был избран депутатом по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района от Крымского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия". Он занимает должность заместителя председателя комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике, но осуществляет свои полномочия не на профессиональной постоянной основе. В прошлом созыве парламента Буданов возглавлял комитет по аграрной политике, экологии и природным ресурсам. До 2014 года он был головой Добровского сельского совета. В девяностые и нулевые руководил частными предприятиями.