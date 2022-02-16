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Совбез РФ назвал главную цель военной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Это создание угрозы Китаю, России и КНДР, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. США ставят главной целью своей военной политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создание угроз для Китая, России и КНДР. Такую оценку происходящего заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов изложил в интервью "Российской газете".

"Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР", - указал он.

Попов заметил, что для этого с 2020 года реализуется программа "Сдерживание агрессии в Тихоокеанской зоне", на которую ежегодно выделяется около $5-7 млрд.

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