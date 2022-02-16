Володин заявил, что парламентам России и Бразилии надо более активно развивать отношения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию, его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и в Госдуме позволят эффективно развивать отношения между парламентами двух стран. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с Болсонару в среду.

"Хочется сказать слова благодарности президенту Бразилии Болсонару. Визит, который состоялся в нашу страну, безусловно, позволит развивать отношения между парламентами более эффективно. Даже сам факт встречи в Государственной думе говорит о том, что нам необходимо развивать отношения в рамках парламентского измерения более активно", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что президенты двух стран встречаются и принимают совместные решения, в результате которых динамично развиваются внешнеэкономические связи. "Торговый оборот вырос только за прошлый год на 87%. Это ко многому обязывает депутатов для того, чтобы принимались законодательные решения, подтверждающие те договоренности, которые приняты на уровне глав государств", - указал Володин, подчеркнув, что понимание между политиками обеих стран должно выстраиваться на основе диалога.

В свою очередь президент Бразилии отметил, что был приглашен в Госдуму с протокольным визитом. "После встречи с господином Путиным у меня состоялась встреча здесь, в парламенте. И мы понимаем, что наши страны стремятся к одним и тем же ценностям", - подчеркнул Болсонару. Он также отметил, что для него "большая честь находиться на российской земле". "И мы уверены, что нашему сотрудничеству будет придан новый импульс", - уверен президент Бразилии.

Инаугурация Болсонару прошла 1 января 2019 года. Россию на инаугурации представлял Володин. Тогда же бразильский президент и спикер Госдумы высказались за дальнейшее развитие российско-бразильских отношений.