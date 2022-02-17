Кремль надеется, что Путин и Кисида в первую очередь обсудят отношения Москвы и Токио

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кремль ожидает, что в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в четверг акцент будет сделан на развитие отношений Москвы и Токио. При этом Путин будет готов дать разъяснения по ситуации вокруг Украины, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Япония - это наш очень важный сосед, это наш очень важный партнер", - сказал представитель Кремля. Он заметил, что для президента РФ Кисида, избранный осенью прошлого года на пост премьер-министра Японии, в этом качестве новый собеседник. "Мы надеемся, что акцент в разговоре будет сделан на двусторонних отношениях, мы хотим дальнейшего развития наших двусторонних отношений, они весьма многогранные", - подчеркнул Песков. Он признал, что в отношениях Москвы и Токио "существуют проблемы". "Их тоже наверняка президент и премьер-министр [обсудят]", - предположил пресс-секретарь российского лидера.

"Но если для наших японских коллег положение дел на Украине представляет первоочередное значение, убежден, что президент Путин будет готов дать необходимые разъяснения", - заверил представитель Кремля.