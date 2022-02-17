Главу Удмуртии Александра Бречалова переизбрали секретарем реготделения "Единой России"

ТАСС, 17 февраля. Глава Удмуртии Александр Бречалов в четверг был переизбран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято на конференции отделения.

"По итогам тайного голосования секретарем удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" избран Бречалов Александр Владимирович", - сказала председатель счетной комиссии Ольга Степанова.

По ее словам, Бречалов набрал 132 голоса, пять голосов было отдано за заместителя председателя Госсовета Удмуртии Александра Прозорова, три бюллетеня признали недействительными.

В партию глава республики вступил в декабре 2018 года, в июле 2020 года его избрали секретарем регионального отделения.