Эскалация "в умах" и новые встречи. Что обсуждали Лавров и глава МИД Италии

Россия надеется, что Запад не откажется от серьезного обсуждения гарантий безопасности из-за собственных "выдуманных страшилок" относительно ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, который приехал в Москву после визита в Киев.

В РФ, по словам Лаврова, уверены, что Рим заинтересован не в эскалации ситуации, а в продолжении контактов, в том числе на высшем уровне. Итальянский министр подтвердил стремление своей страны к дипломатическому решению и отметил, что стороны обсуждают дату встречи лидеров двух государств.

ТАСС собрал ключевые заявления, прозвучавшие на пресс-конференции.

Эскалация - это не к нам

Напряженность вокруг Украины развивается "в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании", а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, поэтому все вопросы, "как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им", заявил Лавров.

Министр также отметил, что не может сказать, спадет ли напряженность 20 февраля, когда завершатся российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022": "Закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся".

Как подчеркнул Лавров, страны Североатлантического альянса, выражая озабоченность действиями Москвы, сами наращивают военное присутствие у российских границ: "НАТО делает ровно то, в чем нас обвиняет".

Его итальянский коллега заверил, что Рим работает над "дипломатическим разрешением" ситуации, включая отказ от новых санкций против Москвы. Его встречи с Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой показали, что "с обеих сторон есть готовность к поиску дипломатического решения", добавил Ди Майо.

Гарантии безопасности

В Москве, по словам Лаврова, надеются, что "эти крики, эти выдуманные страшилки [относительно российского "вторжения" на Украину] не будут использоваться как предлог для того, чтоб Запад отлынивал от серьезного разговора" по гарантиям безопасности. Российский министр подчеркнул, что предложения Москвы сформированы на основе действующих международных соглашений.

Россия уже подготовила письменную реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности. Позднее в четверг посол США в Москве Джон Салливан посетил здание МИД РФ, однако цель его приезда не была официально объявлена.

Российская реакция, уточнил Лавров, также будет опубликована через несколько часов после передачи американцам, поскольку в противном случае "общественное мнение будет забиваться <...> ложью, пропагандой откровенной".

Глава МИД РФ приветствовал стремление Италии восстановить в полном масштабе работу Совета Россия - НАТО, которая была заморожена из-за действий альянса. Как пояснил Ди Майо, "этот совет при уважении всех сторон может представлять прекрасную возможность для диалога и поиска удовлетворяющих всех решений".

Минские соглашения

Страны Запада, отметил Лавров, сейчас пытаются в угоду Киеву изменить порядок выполнения минских соглашений - этого добивались экс-президент Украины Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Пока США, Германия и Франция недостаточно воздействуют на Украину ради выполнения этих договоренностей, но в России рассчитывают, что их заявления о безальтернативности соглашений не останутся на бумаге. "Нам это было обещано", - сказал министр.

Он назвал нечистоплотными попытки возложить ответственность за происходящее на Украине на Москву: "Нам эта тактика и стратегия знакома, но она не увенчается успехом".

Двусторонние отношения