Эскалация "в умах" и новые встречи. Что обсуждали Лавров и глава МИД Италии

Россия надеется, что Запад не откажется от серьезного обсуждения гарантий безопасности из-за собственных "выдуманных страшилок" относительно ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, который приехал в Москву после визита в Киев.
В РФ, по словам Лаврова, уверены, что Рим заинтересован не в эскалации ситуации, а в продолжении контактов, в том числе на высшем уровне. Итальянский министр подтвердил стремление своей страны к дипломатическому решению и отметил, что стороны обсуждают дату встречи лидеров двух государств.
ТАСС собрал ключевые заявления, прозвучавшие на пресс-конференции.
Эскалация - это не к нам
- Напряженность вокруг Украины развивается "в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании", а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, поэтому все вопросы, "как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им", заявил Лавров.
- Министр также отметил, что не может сказать, спадет ли напряженность 20 февраля, когда завершатся российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022": "Закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся".
- Как подчеркнул Лавров, страны Североатлантического альянса, выражая озабоченность действиями Москвы, сами наращивают военное присутствие у российских границ: "НАТО делает ровно то, в чем нас обвиняет".
- Его итальянский коллега заверил, что Рим работает над "дипломатическим разрешением" ситуации, включая отказ от новых санкций против Москвы. Его встречи с Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой показали, что "с обеих сторон есть готовность к поиску дипломатического решения", добавил Ди Майо.
Гарантии безопасности
- В Москве, по словам Лаврова, надеются, что "эти крики, эти выдуманные страшилки [относительно российского "вторжения" на Украину] не будут использоваться как предлог для того, чтоб Запад отлынивал от серьезного разговора" по гарантиям безопасности. Российский министр подчеркнул, что предложения Москвы сформированы на основе действующих международных соглашений.
- Россия уже подготовила письменную реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности. Позднее в четверг посол США в Москве Джон Салливан посетил здание МИД РФ, однако цель его приезда не была официально объявлена.
- Российская реакция, уточнил Лавров, также будет опубликована через несколько часов после передачи американцам, поскольку в противном случае "общественное мнение будет забиваться <...> ложью, пропагандой откровенной".
- Глава МИД РФ приветствовал стремление Италии восстановить в полном масштабе работу Совета Россия - НАТО, которая была заморожена из-за действий альянса. Как пояснил Ди Майо, "этот совет при уважении всех сторон может представлять прекрасную возможность для диалога и поиска удовлетворяющих всех решений".
Минские соглашения
- Страны Запада, отметил Лавров, сейчас пытаются в угоду Киеву изменить порядок выполнения минских соглашений - этого добивались экс-президент Украины Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский.
- Пока США, Германия и Франция недостаточно воздействуют на Украину ради выполнения этих договоренностей, но в России рассчитывают, что их заявления о безальтернативности соглашений не останутся на бумаге. "Нам это было обещано", - сказал министр.
- Он назвал нечистоплотными попытки возложить ответственность за происходящее на Украине на Москву: "Нам эта тактика и стратегия знакома, но она не увенчается успехом".
Двусторонние отношения
- Лавров и Ди Майо на встрече обсуждали не только ситуацию вокруг Украины и безопасность в Европе, но и российско-итальянские отношения, включая возможную встречу президента Владимира Путина с премьер-министром Марио Драги, которого российский лидер перед Новым годом приглашал в Москву. Главы МИД не уточняли даты, но сам Драги позднее заявил, что его визит может состояться уже в ближайшие дни.
- Россия, по словам Лаврова, также заинтересована в возобновлении межгосударственных консультаций с Италией "физической активности" межправительственного комитета по торгово-экономическим вопросам. Он также отметил, что пора готовиться к новой встрече министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два" - в последний раз она проводилась в 2020 году.