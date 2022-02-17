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МИД РФ: США продолжают курс на создание преимуществ себе и союзникам в ущерб интересам РФ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вашингтон не готов отказаться от дестабилизирующего курса на создание преимуществ для себя и своих союзников за счет интересов безопасности РФ. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Заявления общего плана об учете американской стороной данного постулата [неделимости безопасности] входят в прямое противоречие с неготовностью Вашингтона отказаться от контрпродуктивного и дестабилизирующего курса на создание преимуществ для себя и своих союзников за счет интересов безопасности России. Именно это происходит в результате безудержной реализации Североатлантическим альянсом при ведущей роли США политики ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства, включая территорию Украины, что носит для нас особо чувствительный характер. Все это происходит непосредственно на российских рубежах", - говорится в документе.

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В ведомстве отметили, что она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"
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