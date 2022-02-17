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Кризис на Украине
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Путин изложил премьеру Японии подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса

Кроме того, российский лидер подробно информировал о переговорах РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Фумио Кисидой изложил подходы Москвы к урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта, изложив принципиальные российские подходы к его урегулированию в соответствии с минским комплексом мер и решениями, принятыми в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Путин также подробно информировал о переговорах России с США и НАТО о гарантиях безопасности. "В связи с проявленным премьер-министром Японии интересом президент России обстоятельно информировал [его] о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияУкраинаРоссияКризис на УкраинеКисида, Фумио
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