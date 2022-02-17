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Послание президента Федеральному собранию
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Путин: послание парламенту - не "обещание коврижек", а демонстрация пути развития России

Президент подчеркнул, что важно показать направление развития страны, ее экономики и базу, на которой будет решаться главная задача по повышению благосостояния граждан

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Послание Федеральному собранию - не просто "обещание коврижек", а демонстрация направления развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

"Послание Федеральному собранию - это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова", - сказал Путин.

Обращаясь к участникам совещания, он подчеркнул, что важно показать направление развития страны, ее экономики и базу, на которой будет решаться главная задача по повышению благосостояния граждан.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание президента Федеральному собранию
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