Путин проведет в Кремле переговоры с Лукашенко

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет первую в этом году встречу с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры глав государств состоятся в Кремле.

Для Путина эта беседа станет продолжением целого ряда очных международных контактов. Так, только на этой неделе он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Бразилии Жаиром Болсонару. До этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.

Среди наиболее острых тем, которые звучат на переговорах в последнее время, - безопасность в Европе и ситуация вокруг Украины. При этом затрагиваются и другие вопросы, связанные в том числе с разноплановым двусторонним сотрудничеством. Как ожидается, все эти темы будут и в повестке переговоров Путина с Лукашенко в пятницу.

Всеобъемлющее сотрудничество

В частности, по данным Кремля, на встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Пресс-служба главы белорусского государства также отмечала, что на переговорах будет подниматься широкий круг тем, в числе которых торгово-экономическое сотрудничество.

МИД республики в обзоре по итогам 2021 года указывал, что белорусско-российское взаимодействие носило всеобъемлющий и многоплановый характер, при этом поддерживались интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях.

Отмечено, что знаковым событием стало утверждение 28 союзных программ, направленных на укрепление интеграции двух государств. Особо было акцентировано, что российская сторона оказывала многоплановую поддержку Белоруссии в условиях внешнего давления и санкционной политики Запада.

Сам же Путин неоднократно подчеркивал особый характер отношений между Москвой и Минском. Он указывал, что Белоруссия для России - "добрый сосед и ближайший союзник", а также главный торгово-экономический партнер на пространстве СНГ. Сотрудничество двух стран строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга, тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством, отмечал президент.

О евробезопасности

Как сообщали в Кремле, актуальные проблемы европейской безопасности тоже будут на повестке дня. Это подтверждали и в Минске, поясняя, что речь пойдет в том числе о безопасности в регионе и действиях по обеспечению национальных интересов двух стран.

Сейчас Москва ведет с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом переговоры по предоставлению ей долгосрочных юридических гарантий безопасности. Уже прошло несколько раундов консультаций в различных форматах, но о каких-то договоренностях объявлено не было. Россия подготовила ряд предложений в этой сфере, США и НАТО 26 января передали Москве письменные ответы на них.

Накануне же, 17 февраля, Россия направила США и опубликовала свою реакцию на эти документы. В ней отмечается, что Москва не увидела от Запада конструктивного ответа на базовые предложения. Хотя Россия и заметила готовность партнеров работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков, она намерена обсуждать их только в комплексе с ключевыми для себя пунктами.

Параллельно этому идет дискуссия насчет внутриукраинского конфликта. В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. В Москве неоднократно отвергали наличие таких планов. При этом в Кремле не исключали возможности провокаций и предупреждали, что попытки силового решения Киевом кризиса на юго-востоке своей страны будут иметь самые серьезные последствия.

Комментируя эту ситуацию, Лукашенко обратил внимание, что, вопреки "прогнозам", никакого "вторжения" на Украину не произошло. А значит, по его мнению, США должны извиниться перед мировым сообществом за нагнетание обстановки и признать свою разведку "никчемной". В то же время, как считает белорусский президент, о конфликте в Донбассе "давно можно было бы забыть", если бы этого хотело правительство Украины.

Противостояние санкциям

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на брифинге сообщил, что ведомство подготовило к переговорам ряд предложений. По его словам, в беседе будут рассматриваться в том числе вопросы противостояния западным санкциям. Кроме того, Макей отмечал, что Минск поддерживает предложение Москвы о проведении переговоров постоянных членов Совета Безопасности ООН для снятия сложившейся напряженности. "Я убежден, эти вопросы обязательно будут затрагиваться", - сказал он.

Власти США ранее заявляли, что прорабатывают новые санкции в отношении России, они могут коснуться в том числе представителей руководства страны и членов их семей. Обсуждается также возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Согласно утверждениям, рестрикции могут быть приведены в действие в случае обострения ситуации вокруг Украины.

С санкциями со стороны Запада столкнулась и Белоруссия. США и Евросоюз не признали законными результаты президентских выборов, состоявшихся в республике в 2020 году. В результате ЕС ввел в действие пять пакетов рестрикций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Макей ранее констатировал, что в последнее время санкционное давление на страну со стороны Запада лишь усилилось, однако уже ясно, что эти попытки провалились и не дадут ожидаемого результата.

Союзные учения

На встрече может быть затронута и тематика российско-белорусских военных учений. В рамках "Союзной решимости - 2022" с 10 по 20 февраля отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Говоря о беспокойстве Запада из-за совместных маневров двух стран и того, что российские военные якобы могут не уйти из Белоруссии после их окончания, Лукашенко подчеркивал, что это касается только Москвы и Минска. Он уточнял, что на встрече с Путиным они примут решение, "когда, в какие сроки, по какому графику выводить [из Белоруссии] Вооруженные силы Российской Федерации".

17 февраля белорусский лидер, присутствуя на месте проведения "Союзной решимости - 2022", подтвердил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ дальнейшие действия совместной группировки войск и возвращение российских сил с учений на территории республики. Кроме того, Лукашенко сообщил, что в рамках визита в Россию планирует посетить вместе с Путиным военные учения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом сообщал, что пока в планах у Путина нет совместной инспекции маневров, но президенты "могут договориться о чем угодно". Он также уточнял, что речи о дальнейшем присутствии российских военных в Белоруссии после учений сейчас не идет.

Традиция встреч

За прошлый год Путин и Лукашенко встречались шесть раз, причем все эти переговоры проходили на российской территории. Кроме того, лидеры регулярно проводят телефонные разговоры, а также беседуют в ходе саммитов.