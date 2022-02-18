Песков: нельзя игнорировать интересы отдельных стран при обсуждении всеобщей безопасности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что при обсуждении вопросов всеобщей безопасности не должна игнорироваться безопасность отдельных стран. Такую точку зрения он выразил в беседе с представителями прессы в пятницу, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, запросившего гарантии безопасности для страны, не уступающие предлагаемым государствам - членам НАТО.

"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждения гарантий безопасности касаются безопасности всех. Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что "это как раз тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот самый тезис, который [министр иностранных дел Сергей] Лавров подробно разъяснил своим коллегам".

В четверг Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине систему гарантий, которая не уступала бы той, которую предлагают государствам - членам НАТО. Украинский лидер также заявил о необходимости принять "глобальный документ по безопасности" с гарантиями для Украины, который бы подписали РФ и США.