Лавров заявил, что ежедневные заявления о "вторжении" РФ на Украину вызывают улыбку

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдеп США проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать "вторжения" России на Украину до конца февраля, такие слова вызывают улыбку. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Это (заявления Запада о "вторжении" - прим. ТАСС) вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно "извергают" прогнозы, заклинания", - отметил глава российского дипведомства, напомнив, что издание "Политико" уже несколько раз меняло дату "вторжения". "Теперь анонсирует 20 февраля. Одновременно глава Форин офиса Элизабет Трасс сказала, что "вторжение" может последовать в любой момент в течение многих месяцев. Они уже "отбивают" себе перспективу. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что "вторжение" - вопрос недель, а может быть и дней. Знаем, что Госдеп доверительно проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать "вторжения" до конца февраля", - заявил Лавров.

"При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, как бы ни относиться к его деятельности, заявляет, что у них нет данных о стопроцентной вероятности "нападения". Параллельно Форин офис заявляет: "Что бы ни происходило, надо быть настороже". Мол, даже если Россия отведет войска, угроза не пропадет. Они закладывают "кирпичики" на будущее, - пояснил глава МИД РФ. - Закончатся учения - войска вернутся в казармы. Процесс уже идет, они это видели, но "забивают" тему на "веки вечные": "Даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза все равно исходит".

Натовские коллеги не смогут уйти от разговора по вопросам безопасности. РФ и США пока мало продвигаются по принципиальным вопросам безопасности.

"Находимся в переписке с американскими коллегами. Отреагировали на их ответ на наши декабрьские инициативы. Пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам. Будем отстаивать именно комплексный подход. Нельзя договариваться всерьез и надолго по прикладным делам, если ты не решил концептуально-политическую основу взаимодействия", - добавил Лавров.

Лавров заявил, что и он, и госсекретарь США Блинкен заинтересованы в новой встрече для обсуждения вопросов безопасности.

"Мы договаривались с госсекретарем [США] Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам", - сказал глава МИД РФ.