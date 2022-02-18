КПРФ предлагает объявить 2022 год годом празднования столетия СССР

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проекты заявлений палаты "О праздновании 100-летия со дня образования СССР" и "О 30-летии разрушения СССР", документы размещены в пятницу в думской электронной базе данных.

"В 2022 году исполняется 100 лет со дня образования СССР - первого в истории человечества социалистического государства, конституция которого провозглашала принадлежность власти в стране трудовому народу", - говорится в первом проекте заявления. В нем фракция КПРФ предлагает от имени Госдумы заявить "о необходимости положительной оценки огромного влияния СССР на ход мировой истории", а также предложить президенту РФ и кабмину объявить 2022 год "Годом празднования 100-летней годовщины со дня образования СССР". Это должно сопровождаться реализацией "программы конкретных мероприятий по празднованию выдающейся исторической даты", считают авторы проекта.

Вторым проектом - "О 30-летии разрушения СССР" - коммунисты предлагают заявить о поддержке Госдумой смысла заявления главы государства "о том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой XX века".

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают соглашение между Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании Содружества Независимых Государств, подписанное в г. Минске 8 декабря 1991 года, и подтверждают свою позицию, изложенную в постановлении Государственной думы № 157-11 от 15 марта 1996 года, о том, что соглашение о создании СНГ в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР, не имеет для РФ юридической силы", - говорится в этом проекте заявления палаты.

Одновременно депутаты КПРФ предлагают от имени Госдумы призвать страны СНГ, а также Латвию, Литву и Эстонию "к уважению советского культурного, политического и исторического наследия СССР, расширению интеграционных процессов между всеми бывшими республиками Союза".

В заключении правового управления аппарата Госдумы на данный проект заявления при этом отмечается, что Беловежское соглашение ратифицировано постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года № 2014-1. "Данное постановление Верховного Совета РСФСР до настоящего времени не признано утратившим силу", - напоминают в правовом управлении.