Песков заявил, что пока нет понимания насчет сроков визита Путина в Турцию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ничего пока не определено. Пока нет понимания, когда это будет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

26 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера посетить страну. Кроме того, он выразил желание организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира". В среду, 16 февраля, Эрдоган сообщил о желании провести телефонный разговор с Путиным, чтобы узнать его отношение к идее проведения трехсторонней встречи на высшем уровне в Турции.

Песков ранее сообщал, что договоренность Москвы и Анкары о визите президента РФ есть, однако конкретные сроки пока не утверждены, и пояснял, что поездка состоится, когда это позволят графики глав государств и эпидемиологические условия. Представитель Кремля также сообщал, что два лидера проговаривали возможные варианты в конце февраля, обсуждали и другие даты. При этом пресс-секретарь отмечал, что возможность встречи Путина и Зеленского на территории Турции пока в практическом плане не обсуждается.