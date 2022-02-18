Посол РФ заявил, что Британия против предоставления России гарантий безопасности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Великобритания выступает против предоставления России каких-либо гарантий безопасности. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

"Лондон стоит на том, чтобы сколотить железный фронт и не отходить от этой позиции ни на миллиметр, буквально состоит в том, чтобы России ничего не давать", - сказал он.

При этом дипломат выразил сомнение, что эта позиция "проживет длительное время". "По-видимому, она не совсем совпадает с тем, что сейчас думают в Берлине, Париже. Думают и в Венгрии, думают и в других странах", - указал он.

Келин считает, что союз с Британией и Польшей не отвечает потребностям безопасности Украины и не будет существовать долго.

"Между Великобританией, Польшей и Украиной я не вижу основного экономического фундамента взаимодействия. На нем можно строить какие-то другие политические отношения, в том числе и военные отношения, но не просматривается главного, - сказал дипломат. - Мне кажется, это такая сиюминутная, конъюнктурная, не отвечающая потребностям безопасности, конструкция, которая проживет какое-то время, но не сильно [долго]".

Келин подчеркнул, что ни один из подобных союзов, созданных за последние десятилетия в Восточной Европе, так и не стал работающим форматом сотрудничества. "Тот же ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие; Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия - прим. ТАСС), например, когда совершенно разные страны вдруг начали в трех плоскостях, включая военную, вести какой-то разговор, но это все рассыпалось", - добавил посол.

Ранее Великобритания, Польша и Украина договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве, пообещав работать сообща над повышением стабильности на Украине. Сферами для сотрудничества трех стран называется кибер- и энергетическая безопасность, улучшение стратегической коммуникации для борьбы с дезинформацией.

Цели США

Келин заявил, что Вашингтон пытается как можно глубже вбить клин между Киевом и Москвой.

"США здесь преследуют совершенно понятные и конъюнктурные цели. Их три, насколько я понимаю. В первую очередь, это вбить как можно глубже клин между Украиной и Россией, они много сделали на этом поприще, начиная с 2014 года, и продолжают это делать", - сказал он.

Келин отметил, что второй целью Вашингтона является "развернуть к себе Европу так, чтобы она не имела дел с Россией в какой-либо области, включая энергетическую". "В-третьих, вот этими всеми мерами, конечно же, усилить сдерживание, что для США сейчас является важнейшей, скорее, внутриполитической, целью", - добавил он.

При этом посол РФ в Лондоне подчеркнул, что не понимает, в чем в данной ситуации заключается интерес Великобритании, так как "у Соединенного Королевства нет таких геополитических амбиций, чтобы поддерживать изо всех сил США".

Предложения РФ по безопасности

Келин заявил, что выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности требуют времени, чтобы Запад их осмыслил. Дипломат пояснил, что предложения России о нерасширении НАТО на восток и возвращении ситуации к моменту подписания Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году являются для Запада совершенно новыми. "Их надо переварить, найти по ним какие-то элементы [взаимодействия], позиции", - сказал посол.

"Есть другая сторона, предложения более приземленные. Они в свое время пару лет назад выдвигались с нашей стороны, это касается моратория на размещение в Европе ракет средней дальности, военной транспарентности, касательно разведения учений от линии соприкосновения, - продолжил Келин. - Этот набор не представляется новым. По нему в нашем ответе есть понимание, что можно вести разговор. Но этот разговор должен иметь пакетный характер, как по нашим новым радикальным предложениям, так и по тем предложениям, которые им сопутствуют".

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

17 февраля российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.