Посол РФ: Россия незамедлительно ответит на британские санкции в случае их введения

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские власти незамедлительно отреагируют на новые санкции Великобритании против РФ в том случае, если они будут введены. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью радиостанции Times Radio.

"Каждое санкционное ограничение будет встречено ответными мерами, - отметил дипломат, не став уточнять, какие именно рестрикции Москва готова ввести в отношении Лондона. - Ответные меры будут применены незамедлительно". По словам посла, Россия не приветствует проводимую Западом политику санкций, но в условиях угрозы применения новых ограничительных мер будет вынуждена реагировать пропорциональным образом. Келин добавил, что РФ "не очень сильно" обеспокоена разрабатываемыми в Лондоне и Вашингтоне санкциями, поскольку предыдущие меры "не очень сильно" навредили стране, хотя и сказались на ряде предпринимателей.

Комментируя решение британских властей в рамках "борьбы с отмыванием денег" отменить выдачу "золотых виз" иностранным бизнесменам, в том числе из России, Келин подчеркнул, что данные действия затронут минимальное число российских предпринимателей. "Грязные деньги бизнесменов из России составляют лишь 4% от всех отмываемых в Лондоне денег", - сказал глава российского диппредставительства, добавив, что новые миграционные правила в первую очередь будут иметь последствия для тех предпринимателей, которые бегут из России на Запад, скрываясь от уголовного преследования на родине по делам, связанными с налоговым законодательством.

Говоря о сохраняющейся напряженности вокруг Украины, Келин обратил внимание на реализацию минских соглашений как инструмент урегулирования противоречий. "Имплементация договоренностей станет выходом [из кризиса]", - отметил он. Посол РФ также отверг предположения президента США Джо Байдена о якобы скором вторжении России на территорию Украины. "Он абсолютно не прав. Он лишь подстрекает Украину к военным действиям путем поставок вооружений", - заключил дипломат.

Келин также обратил внимание на концентрацию порядка 150 тыс. украинских военнослужащих в районе Донбасса, назвав такое сосредоточение войск угрозой для жителей Донецка и Луганска. Он выразил надежду, что Киев откажется от провокаций и начнет движение по пути к деэскалации и стороны конфликта в Донбассе смогут избежать военных столкновений.

При этом Келин отдельно остановился на непрофессиональном подходе британских СМИ, которые регулярно распространяют дезинформацию по ситуации вокруг Украины. "Ложь, повторенная сто раз, становится правдой", - описал дипломат методы работы западных газет и телеканалов.

Британские санкции

10 февраля МИД Великобритании утвердил поправки к закону от 2019 года о санкциях. Они могут быть применены к различным секторам российской экономики - от химической промышленности, сферы энергетики и финансов до средств массовой информации и сферы цифровых технологий. Под действие санкций могут подпасть и все лица, которые работают с правительством РФ или связанными с ним структурами.

В документе также говорится, что власти Соединенного Королевства имеют право вводить рестрикции против работающих в Крыму компаний, которые после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году сменили юрисдикцию "в нарушение украинского законодательства". Кроме того, ограничения могут затронуть лиц, которые "мешают работе международных организаций на Украине, ведут бизнес с сепаратистской группировкой в Донбассе". Ограничительные меры могут также распространить на лиц, "вовлеченных в дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности, суверенитета и независимости".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.