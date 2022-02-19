РФ и Китай намерены дальше координировать действия для безопасности в Европе и АТР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в пятницу встретился с постоянным представителем Китая при ООН Чжан Цзюнем в Нью-Йорке, стороны заявили о намерении координировать действия по укреплению безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"С обеих сторон подчеркнута актуальность дальнейшей координации действий по укреплению безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по вопросам реформирования Совета Безопасности ООН, защиты принципов и целей Устава ООН и основ многополярного мироустройства, в том числе в рамках Группы друзей в защиту Устава (ГДУ)", - информировали на Смоленской площади. Там также указали, что Вершинин и китайский постпред провели подробный обмен мнениями о путях углубления сотрудничества России и КНР в ООН и на других международных площадках.

Кроме этого, в пятницу Вершинин встретился с постпредами Венесуэлы Самуэлем Монкадой и Сирии Бассамом Саббагом. Замглавы МИД РФ договорился с венесуэльским дипломатом об активизации совместных усилия в рамках ГДУ для борьбы с попытками подрыва целей и принципов Устава ООН и подмены их "правилами", "а также для нивелирования эффекта от незаконных односторонних принудительных мер, вводимых в обход Совета Безопасности ООН".

"По итогам обсуждения ситуации внутри и вокруг Сирии с постпредом Саббагом было условлено продолжать плотную координацию между двумя нашими делегациями при рассмотрении различных аспектов сирийской проблематики на ооновской площадке", - сообщили в МИД РФ.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

17 февраля российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.