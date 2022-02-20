Эксперт назвал блефом высказывания Зеленского о выходе из Будапештского меморандума

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о признании страной недействительным Будапештского меморандума - это блеф и попытка шантажировать мировую общественность, так как у Украины нет ресурсов для создания ядерного оружия. Такое мнение высказал военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Это никакая не угроза, это, мягко говоря, просто блеф. Это ни на что не влияет. Украина не может стать ядерным государством, потому что она им никогда не была. Это попытка шантажировать мировую общественность <...>. Человек, который это произносит, даже не понимает, что он говорит", - сказал Литовкин.

По словам эксперта, на Украине никогда не было производства ядерного топлива и никогда не было предприятий, которые могли обогащать урановую руду. "Да, на Украине был урановый рудник, он и сейчас, наверное, существует - "Желтые воды" под Днепропетровском. Но обогащение этой урановой руды на Украине никогда не производилось: у нее не было технологий и не было предприятий, которые этим занимались. Они не смогут ничего этого сделать, потому что для того, чтобы производить ядерное оружие, нужна мощнейшая промышленность, которой у Украины не было", - отметил он.

Литовкин пояснил, что ядерное оружие, которое находилось на территории Украины, принадлежало Советскому Союзу. "После того как Советский Союз распался и Россия стала его правопреемницей, все это оружие было вывезено на территорию России при активнейшем участии США, Великобритании и так далее. Они заставили Украину расстаться с чужим ядерным оружием, которое Украина хотела себе присвоить. И только потом был заключен этот меморандум", - сказал эксперт.

Размещение ракет

Похожего мнения придерживается военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. "В случае если Украина выйдет из Будапештского меморандума, может быть два варианта развития событий: или размещение на территории страны ракет, что чревато серьезными последствиями, или же попытка создать что-либо свое. Второй вариант допущен не будет", - сказал Коновалов.

По его мнению, данное заявление носит политическую подоплеку, а вероятность его выполнения крайне низка. "Его можно расценить как не имеющее практической почвы", - добавил Коновалов.

О заявлениях Зеленского

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что поручил МИД страны созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, "если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то [меморандум] будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно договору Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.