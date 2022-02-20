Песков сообщил, что часть беседы глав РФ и Франции была раскрыта, чтобы показать правду

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Кремль надеется, что больше не придется прибегать к практике обнародования информации с закрытой части переговоров на высшем уровне, но готов делать что угодно, если необходимо показать правду. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", комментируя инцидент с французскими коллегами, когда глава МИД этой страны публично рассказал о содержании закрытой части беседы президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, при этом исказив слова российского лидера.

"Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента, мы будем делать что угодно", - заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.