Рябков назвал отписками ответы ЕС и НАТО по вопросу понимания неделимости безопасности

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал отписками присланные от НАТО и ЕС ответы на письма главы МИД РФ Сергея Лаврова о понимании концепции неделимости безопасности, адресованные его коллегам в 37 европейских странах, и подчеркнул, что они уходят от прямого разговора по этой теме.

"Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом. Министр писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем. В ответ получил два коротких текста ни о чем. Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

28 января Лавров направил руководителям внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады послание по тематике неделимости безопасности. При этом, как отмечал министр, Москва рассчитывает на то, что страны Запада направят по отдельности ответы по существу на российское послание.

Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что направил Лаврову ответное письмо, в котором призвал Москву к диалогу и отводу войск из Белоруссии, а также от границ Украины и из Крыма. Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направил Лаврову письмо с призывом провести новые переговоры по ситуации на Украине, военной транспарентности, снижению рисков и контролю над вооружениями, включая ядерное оружие. Как отметил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Россия посчитала удивительным, что в ответ министру на послания его визави пришли послания Борреля и Столтенберга, "которым данное письмо не было адресовано".