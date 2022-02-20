Эксперт считает, что слова Зеленского о выходе из Будапештского меморандума - это шантаж

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна может отказаться от Будапештского меморандума, - это политический шантаж, в том числе и Запада, который не будет иметь практических последствий. Такое мнение в воскресенье в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Заявления Зеленского о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума - это, безусловно, шантаж. Причем шантаж всех, в том числе новоявленных союзников вроде США, - сказал Быстрицкий. - Сейчас сложилась такая ситуация, что в основном мы имеем дело с необычайно мощной политико-пропагандисткой деятельностью. Шаг Зеленского укладывается в эту логику".

По словам специалиста, подобными заявлениям украинский лидер намерен заставить Запад "еще больше защищать Украину и оказывать ей еще большую поддержку". "Всерьез этот шантаж никто не рассматривает. Хотя на Западе сама идея многих напугает, о реальном выходе Украины из соглашения речь не идет", - подчеркнул эксперт.

Заявят о невиновности

Быстрицкий отметил, что в свое время перед заключением меморандума США и другие страны оказывали давление на Украину, чтобы та отказалась от оставшихся со времен СССР ядерных арсеналов. По его словам, Запад совершенно не заинтересован в том, чтобы Киев получил ядерное оружие, однако готов мириться с подобной позицией, если она останется на уровне риторики в качестве элемента давления на Москву.

"Реальность, предполагающая обретение Украиной ядерного оружия, совершенно не входит ни в планы США, ни в планы НАТО. Им совершенно не нужна ядерная Украина, - отметил собеседник агентства. - Другой вопрос, что таким образом Киев давит на Россию, обостряет ситуацию. Это да, это "годится". Хотя этот шаг очень рискованный, таким образом можно разбудить еще больше демонов, чем было прежде".

Аналитик обратил внимание, что сам тон заявления Зеленского был очень сослагательным: украинский лидер отметил, что страна может отказаться от участия в договоре, если не будет собрана встреча стран - подписантов соглашения. Причем сами западные страны могут сорвать проведения подобных переговоров, считает Быстрицкий. Специалист указал, что хоть им и не близка идея обретения Украиной ядерного статуса, "подобные заявления не будут иметь негативного последствия для взаимодействия Киева с западными партнерами".

"Если судить по заявлениям западных политиков в СМИ, у Украины 100-процентная презумпция невиновности. Киев никогда не виноват, что бы он ни делал, - добавил Быстрицкий. - Сейчас они не могут резко развернуться в сторону от Украины. При этом разумные люди в руководстве западных стран хорошо понимают, что Украина - это ненадежный партнер и опасный игрок, от которого можно ожидать чего угодно".

Новая провокация

По мнению эксперта, даже если Украина выйдет из соглашения, конечная цель киевского руководства заключается не в обретении ядерного статуса, а в том, чтобы путем шантажа заставить страны Запада подписать обязывающие соглашения в области безопасности.

"Сейчас Украина создает рычаг давления. Я не думаю, что дело дойдет до реального выхода. Но если дойдет, то, возможно, это ускорит заключение между Украиной и западными странами каких-то обязывающих договоров на обеспечение безопасности, - резюмировал эксперт. - Возможен еще такой провокационный ход: мол, этот меморандум не работает, давайте заключим другой с иным составом участников".

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что поручил МИД созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то меморандум будет признан Киевом недействительным.

Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно этому документу Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля напомнил, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной. В ней требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.