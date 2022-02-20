МИД РФ: Лондон и Вашингтон фейками о "вторжении" РФ на Украину создают "новую реальность"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выступило с новым опровержением заявлений представителей США и Великобритании о якобы подготовке Москвой предлога для вторжения на Украину. В опубликованном российским дипведомством материале также приводится подборка исторических фактов, указывающих на то, что такие методы присущи именно Лондону и Вашингтону.

"Очевидно, в русло традиционной политики Запада вписывается и текущий многодневный марафон информационного террора, когда с подачи правящих кругов прежде всего США и Великобритании ведущие мировые СМИ организуют настоящую истерию с целью промыть читателям и зрителям мозги, создать постоянными повторами русофобских репортажей новую реальность, убедив всех в неотвратимости "российского вторжения на Украину", - заявили в дипведомстве.

"Коллективный Запад вбрасывает все новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима. Со своей стороны регулярно дезавуируем эти заявления. В рамках данной подборки представляем ложные утверждения официальных лиц западных стран о якобы фабрикации Россией поводов для "вторжения" на Украину, а также многочисленные исторические примеры, демонстрирующие, кто в действительности хронически занимается изобретением фейковых поводов для осуществления различных агрессивных действий против иностранных государств", - говорится в тексте.

В частности, из недавних подобных высказываний были приведены в пример заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о якобы уже ведущейся Россией работе по созданию предлога для нападения на Украину. Кроме того, в МИД РФ указали на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена "о готовящейся сфабрикованной провокации".

Примеры из истории

В ведомстве обратили внимание на то, что, как показывает история, такие способы и инструментарий скорее свойственны политикам из США и Британии. В российском дипведомстве напомнили о многочисленных подобных примерах действий американских властей в Латинской Америке, Иране, Вьетнаме, Югославии, Ираке и Сирии.

Британские же власти, как указали в министерстве, пользовались не подкрепленными доказательствами обвинениями в адрес России в отравлении с применением химического отравляющего вещества, не дождавшись результатов расследования и проигнорировав возможность задействования правовых механизмов и форматов, включая ОЗХО и Конвенцию Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам, пошли на ряд недружественных мер по отношению к Российской Федерации. "Таким образом, именно Лондон и Вашингтон являются историческими "чемпионами" по фабрикации поводов для деструктивных действий, в том числе для вторжения в другие государства, их оккупации, нанесения разрушительных ударов, применения незаконных санкций и т. п.", - подытожили в МИД РФ.