Путин обсудит с правительством реализацию посланий 2020-2021 годов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание с правительством, посвященное итогам реализации его посланий Федеральному собранию 2020-2021 годов.

Как пояснили в пресс-службе Кремля, основными докладчиками станут вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Марат Хуснуллин. Они курируют исполнение поручений президента, связанных с помощью семьям, развитием региональной инфраструктуры и газификацией субъектов страны.

Поддержка граждан и рывок в экономике

В послании парламенту глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу. В последних двух обращениях Путин сосредоточился в основном на внутренних вопросах и анонсировал масштабные реформы.

Так, выступая с посланием в 2020 году, он не только обозначил приоритеты на ближайшие годы, но и предложил внести ряд изменений в конституцию. Президент согласился с высказываниями о том, что за более чем четверть века, прошедшую с момента принятия основного закона страны, положение дел стало кардинально иным. Поэтому были предложены изменения, целью которых стало перераспределение полномочий ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне конституции отдельных социальных гарантий. Соответствующие поправки были приняты летом 2020 года.

Особое внимание в этом выступлении было уделено социальной сфере. Путин объявил о новых мерах поддержки граждан, направленных в том числе на преодоление "демографической ловушки", возникшей из-за низкого уровня рождаемости в 1990-х годах. Так, глава государства предложил усовершенствовать выплату пособий на детей семьям с низкими доходами; объявил об увеличении размеров материнского капитала, продлении и расширении программы.

Кроме того, президент высказался за повсеместное внедрение практики социальных контрактов и обратил внимание на ряд проблем в сфере образования. Он выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями, предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы, с первого по четвертый классы, и поручил принять меры по увеличению оплаты труда учителей. Президент поставил задачу ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая при этом приоритет региональным учебным заведениям.

Глава государства не обошел стороной и ситуацию в медицине. Тогда Путин объявил о планах с 1 июля 2020 года запустить "программу модернизации первичного звена здравоохранения", а также анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда работников медицинской сферы.

В выступлении были затронуты и вопросы экономики. Так, Путин подчеркивал, что уже в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Для этого глава государства поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие различных отраслей. Путин поручил обеспечить неизменные налоговые условия для бизнеса в течение шести лет, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности.

Продолжение курса

Все эти темы нашли продолжение в послании 2021 года. В нем тоже превалировали вопросы, связанные с развитием самой страны, - от преодоления последствий пандемии до новых мер поддержки регионов.

Так, Путин отметил, что распространение коронавируса нанесло удар по благосостоянию людей во всем мире. В связи с этим, подчеркнул президент, российским властям нужно сосредоточиться на обеспечении роста реальных доходов граждан.

Глава государства вновь указал на чрезвычайную ситуацию в области демографии и анонсировал новые меры поддержки россиян. Так, к 1 июля 2021 года государство должно было выстроить целостную систему помощи семьям с детьми. С этого момента вводились новые выплаты, в том числе детям из неполных семей и беременным женщинам.

Не оставил президент без внимания и другие социальные вопросы. Он отдельно остановился на проблемах здравоохранения, образования, культуры, сообщив решения по развитию каждой из этих сфер.

Газификация и поддержка регионов

В послании 2021 года прозвучали и принципиально новые решения. Одно из них было связано с газификацией домов.

Путин обратил внимание, что при благоустройстве городов и поселков, развитии жилищного строительства "нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан". Он констатировал, что дома многих российских семей до сих пор не подключены к газу, хотя соответствующие сети подведены к их населенным пунктам.

Президент поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств, подчеркнув, что в этих случаях жители не должны платить за подведение газа непосредственно до границы земельного участка. Завершить эту работу планируется до 1 января 2023 года.

Кроме того, в прошлогоднем послании были названы новые меры поддержки для регионов. Глава государства, в частности, указал на необходимость помочь субъектам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Для этого Путин предложил заместить весь объем коммерческого долга региона, превышающий 25% его собственных доходов, бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Он также инициировал реструктуризацию бюджетных кредитов, предоставленных на борьбу с пандемией. Срок погашения таких займов тоже продлили до 2029 года.

Глава государства подчеркнул, что реструктуризацию накопленной задолженности "надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик": для этого им предоставили принципиально новый инструмент развития. Теперь субъекты Федерации могут получить так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Поддержкой смогут воспользоваться территории со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

Новое послание

В четверг на совещании по экономике Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к очередному посланию.

Кремль пока не анонсирует, в какие сроки будет оглашено обращение. Депутаты Госдумы, по их словам, также пока не располагают точной информацией о дате, однако не исключают, что это может произойти в марте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что окончательного решения по срокам и формату послания пока нет, оно будет приниматься с учетом эпидемической обстановки.